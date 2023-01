🎥 Zwaarste nederlaag van het seizoen voor Boston is een schok van formaat, Giannis bepalend voor Milwaukee

Het kan ook wel eens niet lukken bij Boston. Dat leed zijn zwaarste nederlaag van het seizoen: deze hadden weinigen zien aankomen.

Boston ging op bezoek bij Oklahoma, dat zijn topscoorder Gilgeous-Alexander moest missen. Quasi alle andere spelers van de thuisploeg namen dan maar extra verantwoordelijkheid. Liefst zeven OKC-spelers haalden dubbele cijfers, de scores kwamen van zowat alle kanten. Gevolg: Boston kreeg een pijnlijke 150-117 om de oren. Voordien had het dit seizoen nog niet met meer dan 16 punten een partij verloren.

Boston blijft wel leider in de Eastern Conference, waar het als derde gerangschikte Milwaukee er een overwinning bij heeft. Daar mag het Giannis Antetokounmpo voor danken. De sterspeler van de Bucks leverde een dominante prestatie af en scoorde liefst 55 punten. Zo besliste Giannis de match tegen Washington, dat een reeks van vijf zeges op rij gestopt zag. Eindstand: 123-113.

Er stond voorbije nacht nog één andere wedstrijd op het programma in de NBA. Mede dankzij de 37 punten van De'Aaron Fox, die vooral sterk was in de slotfase, haalde Sacramento het na een spannende match van Utah met 117-115.