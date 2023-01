Oostende wint nipt eerste match in play-ins Champions League na onwaarschijnlijk scenario in Turkije

Oostende heeft een stap gezet naar de 1/8ste finales van de Champions League.

Het Turkse Bahcesehir was de tegenstander van Oostende in de eerst van drie matchen in de play-ins (of barragewedstrijden) in de Champions League. Oostende startte echter dramatisch.

Na het eerste kwart keek de kustploeg aan tegen een achterstand van 27-10. Maar Oostende was niet aangeslagen en draaide de rollen in het tweede kwart om: 5-30, bij de rust stond het dan ook 33-40.

Oostende liep in het derde kwart uit tot een maximale voorsprong van 11 punten en leidde nog altijd met 54-62 bij het ingaan van het vierde. Maar de Turken vonden hun tweede adem en kwamen in de laatste seconden nog terug tot 72-72. Oostende kon nog twee keer scoren dankzij een vrijworp en een driepunter en won met 72-76.

Volgende week krijgt Oostende de kans op het af te maken thuis, als dat niet lukt, dan krijgt het nog een herkansing voor een plaats in de 1/8ste finale.