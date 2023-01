🎥 Jayson Tatum leidt met een triple-double de Boston Celtics naar de zege, de Denver Nuggets delen een pak slaag uit

De Boston Celtics hebben na 2 nederlagen opnieuw met de zege aangeknoopt. De Dallas Mavericks waren het slachtoffer. De Denver Nuggets gaven dan weer een enorm pak slaag aan de LA Clippers uit.

Na 2 nederlagen moesten de Boston Celtics op bezoek bij de Dallas Mavericks. De Celtics waren op zoek naar nog eens een overwinning en tegen de Mavs leverden ze een dominante prestatie af. Ze namen snel de leiding en breidden hun voorsprong alleen maar uit. Bij de rust stonden ze bijna met 20 punten voor. De Celtics wonnen uiteindelijk met 95-124.

Jayson Tatum was de grote uitblinker bij de bezoekers. Met zijn 2e triple-double uit zijn carrière (29 punten, 14 rebounds en 10 assists) leidde hij de Celtics naar de zege. Daarnaast scoorden nog 5 andere spelers van de Celtics minstens 10 punten.

De Denver Nuggets kregen het bezoek van de LA Clippers. Het werd een serieuze afstraffing voor de Clippers. De Nuggets duwden al in het 1e quarter op het gaspedaal en ze vielen niet stil. Bij de rust stonden ze al meer dan 30 punten voor en in de 2e helft groeide dat verschil tot meer dan 40 punten. De banken werden leeggehaald en de Nuggets wonnen met 122-91. Nikola Jokic had nog geen 25 minuten nodig om voor 12 punten en 9 assists te zorgen.

ANDERE UITSLAGEN AFGELOPEN NACHT:

Orlando Magic - Memphis Grizzlies: 115-123

Houston Rockets - Utah Jazz: 114-131