🎥 Giannis Antetokounmpo en co krijgen in eigen huis een pak slaag, de Chicago Bulls kloppen de Philadelphia 76ers

De Milwaukee Bucks hebben in de NBA een zware nederlaag geleden. Ze verloren van de Charlotte Hornets. De Chicago Bulls wonnen dan weer op het veld van de Philadelphia 76ers.

Het was een zware avond voor de Milwaukee Bucks. Na het 1e quarter stonden ze tegen de Charlotte Hornets al 28-51 achter. De Bucks konden nooit echt een vuist maken en gingen in eigen huis zwaar de boot in: 109-138.

Terry Rozier was met 39 punten de topscorer van de avond. LaMelo Ball voegde daar 24 punten en 12 rebounds aan toe. De sterren van de Bucks kenden een totale offday. Giannis Antetokounmpo kwam niet verder dan 9 punten.

De Chicago Bulls gingen dan weer winnen op het veld van de Philadelphia 76ers die het nog altijd zonder de geblesseerde Joel Embiid moeten doen. De Bulls maakte in het 2e en 3e quarter het verschil en wonnen uiteindelijk met 112-126.

Bij de Bulls waren er 2 uitblinkers. Zach Lavine scoorde 11 van zijn 13 driepuntpogingen. Uiteindelijk maakte hij 41 punten. Nikola Vucevic pakte uit met een triple-double en was goed voor 19 punten, 18 rebounds en 10 assists.

ANDERE UITSLAGEN AFGELOPEN NACHT:

San Antonio Spurs - Detroit Pistons: 121-109

Indiana Pacers - Portland Trail Blazers: 108-99

Toronto Raptors - New York Knicks: 108-112

New Orleans Pelicans - Brooklyn Nets: 102-108



Oklahoma City Thunder - Washington Wizards: 127-110

Minnesota Timberwolves - LA Clippers: 128-115

Denver Nuggets - Cleveland Cavaliers: 121-108

Phoenix Suns - Miami Heat: 96-104

LA Lakers - Atlanta Hawks: 130-114