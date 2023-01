🎥 LeBron James leidt met een nieuwe glansprestatie de LA Lakers naar de zege

De LA Lakers hebben opnieuw gewonnen. Ze wonnen na een thriller op het veld van de Sacramento Kings. LeBron James was de grote uitblinker bij de Lakers.

De Sacramento Kings zijn een van de verrassingen in de NBA. Afgelopen nacht kregen ze de LA Lakers op bezoek. De Lakers namen in het 1e quarter de voorsprong, maar de Kings kwamen weer langszij. Voor de rust ging de thuisploeg op zoek naar de voorsprong, maar bij de rust was die kloof weer gedicht. Nadien hielden beide ploegen elkaar in elkaars buurt. Dennis Schröder stelde de zege voor de Lakers aan de vrijworplijn veilig: 134-136.

LeBron James was met 37 punten, 8 rebounds en 7 assists de grote uitblinker bij de Lakers. Hij kreeg heel wat steun van Thomas Bryant (29 punten en 14 rebounds) en Russell Westbrook (23 punten en 15 assists). Voor de Kings volstonden de 34 punten en 9 assists van De'Aaron Fox niet.

ANDERE UITSLAGEN AFGELOPEN NACHT:

San Antonio Spurs - Boston Celtics: 116-121

Chicago Bulls - Utah Jazz: 126-118

Dallas Mavericks - New Orleans Pelicans: 127-117

Golden State Warriors - Orlando Magic: 101-115