Oostende laat zich verrassen door Luik, ook zeges voor Kangoeroes Mechelen en de Leuven Bears

In de BNXT League heeft Luik in eigen huis landskampioen Oostende geklopt. Ook waren er zeges voor Kangoeroes Mechelen en de Leuven Bears. Zo komt Mechelen in het klassement door de nederlaag van Oostende mee aan de leiding.

Oostende trok naar Luik, maar had het daar niet onder de markt. Nochtans begon het goed aan de wedstrijd, maar aan het einde van het 1e quarter was hun bonus helemaal verdwenen. Luik kon zelfs een kloofje slagen. Daarna probeerde Oostende telkens weer langszij te komen. Ze kwamen verschillende keren tot op enkele punten, maar Luik had telkens een passend antwoord klaar. Luik won zo met 87-78. Jamelle Hagins was met 19 punten topscorer bij Luik.

Kangoeroes Mechelen ontving Limburg United. Mechelen sloeg in het 2e quarter een kloofje. Na de rust kwam Limburg zo goed als langszij, maar ze konden er nooit overheen gaan. Mechelen kon Limburg in het slot afhouden: 85-79. Brian Fobbs was met 25 punten de topscorer bij Mechelen.

Ten slotte ontvingen de Leuven Bears Okapi Aalst. Het werd een gemakkelijke overwinning voor Leuven. Leuven sloeg op het einde van het 1e quarter een kloof en diepte die nadien verder uit. Aalst kon niets meer terugdoen. Zo werd het 88-69. Brevin Pritzl was bij Leuven met 30 punten de grote uitblinker.