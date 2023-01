🎥 Rondje basket: LA Clippers en Phoenix krijgen machine niet aan de praat in NBA, contractnieuws te rapen in België

De Western Conference Finals zijn ver weg voor LA Clippers en Phoenix. Komt het in de NBA nog goed met deze teams? Deze vraag mag je stilaan beginnen stellen.

Beide ploegen zijn aan het afglijden in het klassement en schommelen nu rond een bilan van vijftig procent. De Clippers zitten er nog net boven, ook al leden ze hun zesde nederlaag op rij. Bij aanvang van het vierde kwart stonden ze nog 87-85 voor tegen Atlanta, maar het liep toch nog mis met 108-112. Ook Phoenix had geen antwoord in het laatste kwart en dat in een thuiswedstrijd tegen Cleveland. Het werd 98-112.

Er waren wel nog ambitieuze teams die wel wisten te winnen voorbije nacht, al had het bij Brooklyn wel wat voeten in de aarde. De putback van O'Neale op 3 seconden van het einde zorgde voor 101-102 in Miami. Brooklyn zag wel sterspeler Kevin Durant uitvallen met een knieblessure. Philadelphia ging dan weer in Detroit winnen met 111-123.

Voorts is er nog contractnieuws met een Belgische link te rapen. Eerst in onze eigen competitie: Antwerp Giants heeft Ivan Marinković, een Servische center, vastgelegd tot het einde van het seizoen. Daarnaast is er ook nieuws over een Belgische speler in de persoon van Vincent Kesteloot. De Belgian Lion heeft zijn contract bij het Duitse Heidelberg verlengd tot het einde van het seizoen.