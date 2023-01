Halfweg het reguliere seizoen in de NBA: drukte aan de top in het Oosten, wisselvalligheid in het Westen

De NBA is halfweg. Toch wat het reguliere seizoen betreft. In het Oosten is het drummen aan de top, terwijl er in het Westen lange tijd wisselvalligheid was.

In het Oosten zal er wellicht nog lang voor de bovenste plekken strijd geleverd worden. Momenteel staat de top 5 op 3,5 matchen van elkaar. Volgende week de top 5 er dus helemaal anders uitzien.

De Boston Celtics staan momenteel bovenaan in het Oosten. Zij worden geleid door Jayson Tatum en is een van de kandidaten om MVP te worden. Achter de Celtics staan de Brooklyn Nets. Na heel wat drama en controverse in het begin staan ze dankzij de tandem Durant-Irving helemaal op de rails. Op plaats 3 staan de Milwaukee Bucks. Giannis Antetokounmpo is opnieuw niet af te stoppen, maar ze moeten het wel al lange tijd zonder Chris Middleton doen.

© photonews

De Philadelphia 76ers zijn momenteel de nummer 4 in het Oosten. Joel Embiid is opnieuw zijn dominante zelve en James Harden heeft zich ook geschikt in zijn rol achter Embiid. Op plaats 5 staan de jonge Cleveland Cavaliers. De toevoeging van Donovan Mitchell bleek een schot in de roos. Samen met Darius Garland en Evan Mobley bevestigden de Cavs dit seizoen.

Verder in het Oosten verrassen de Indiana Pacers met Tyrese Haliburton. De Miami Heat zijn wisselvallig, maar waren nog nooit compleet. Daarnaast zijn de Chicago Bulls en de Toronto Raptors de tegenvallers.

WESTEN

In het Westen staan 2 ploegen bovenaan. Nikola Jokic is opnieuw op MVP-koers en zijn Denver Nuggets staan zo halfweg bovenaan het Westen. De Memphis Grizzlies van Ja Morant bevestigden het vorige seizoen. Net onder hen staan de New Orleans Pelicans. Zion Williamson is terug fit ze staan op 2,5 wedstrijden van het duo bovenaan.

Achter hen komen heel wat wisselvallige ploegen. Bij de Dallas Mavericks draait alles nog altijd rond Luka Doncic. Ondanks de mindere supporting cast staan ze toch maar mooi op plaats 4. De Sacramento Kings zijn dan weer de verrassing in het Westen. De toevoeging van Domantas Sabonis zorgde voor betere resultaten en een 5e plaats.

© photonews

De Phoenix Suns staan momenteel 6e, maar hadden al veel last van blessures. Vooral de blessure van Devin Booker is een doorn in het oog, want hij is de stabiele factor in aanval.

De Golden State Warriors zijn samen met de LA Lakers dan weer de teleurstellingen. De Warriors hebben vooral op verplaatsing moeite om te winnen. Op de koop toe was Stephen Curry 4 weken uit, terwijl die weer kandidaat was om MVP te worden. Bij de Lakers was het al geweten dat de ploeg niet goed in elkaar zat. Russell Westbrook moest van de bank komen en dat bleek een goede zet. Ook begon Anthony Davis onwaarschijnlijk goed te spelen, maar hij viel geblesseerd uit. Daardoor staan ze buiten een play-inplaats.