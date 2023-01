🎥 Boston (met Brown in glansrol) en Denver winnen krakers in de NBA, ook Milwaukee boekt overwinning

In enkele krakers in de NBA hebben thuisploegen Boston en Denver kunnen juichen. Ze blijven zo aan kop staan in hun Conference. Ook Milwaukee deed wat het moest doen.

Boston - New Orleans, dat was de nummer 1 uit het Oosten tegen de nummer 3 uit het Westen. Thuisspeler Brown en bezoeker McCollum verzorgden de show met respectievelijk 41 en 38 punten. Voor Brown is dit zijn hoogste score in zijn carrière. Hij kreeg ook hulp van iets meer ploegmaats, waardoor Boston het haalde met 125-114.

Nikola Jokić stond op één assist van een triple-double, maar werd in het vierde kwart van de thuismatch van Denver tegen Phoenix rust gegund. De overwinning was immers dan al binnen. Denver domineerde tegen het zwaar gehavende Phoenix, dat zeven spelers miste, waaronder vier titularissen. Bovendien had het een dag eerder nog gespeeld (en gewonnen) bij Golden State. In Denver werd het 126-97.

Milwaukee heeft dan weer de klus geklaard op het terrein van Atlanta. De Bucks begonnen prima en slaagden er nadien in om de thiusploeg af te houden. Aan het eind van de wedstrijd prijkte een 105-114 op het scorebord. Milwaukee staat derde in het Oosten.