🎥 Boston wint topper en Milwaukee schuift uit, Dončić toont klasse en scherp randje tegen Lakers in verlengingen

In de NBA kunnen de gemoederen hoog oplopen. Boston dat een topper wint en zo nog steviger aan de leiding staat in het Oosten: dat is wellicht de voornaamste conclusie van voorbije nacht.

Brooklyn-Boston stond op het programma: dat is de nummer 2 tegen de nummer 1 uit het Oosten. De aanval van de thuisploeg werd lamgelegd door de bezoekers. Dat stelde Boston in staat om in het vierde kwart afstand te nemen en met de zege aan de haal te gaan. Het werd 98-109. Voor Boston goed voor de vijfde overwinning op rij en een versteviging van de leiderspositie.

Boston loopt niet enkel verder weg van de nummer 2, maar ook van de nummer 3. Dat is Milwaukee. Dat trok zwaar gehavend - bijvoorbeeld zonder Giannis Antetokounmpo - naar Miami, dat op zijn beurt veel spelers miste door blessures. Miami bleek het best in staat om de afwezigen op te vangen en haalde het met 108-102.

Een andere spraakmakende partij was die tussen de LA Lakers en Dallas. Na de reguliere speeltijd stond het 101-101 en na één verlenging 108-108. Dallas-speler Dončić toonde ook een scherp kantje te hebben door in de clinch te gaan met Lakers-speler Westbrook. Dončić was ook wel de uitblinker met 35 punten en een triple-double. Dat gaf uiteindelijk ook de doorslag: Dallas won met 115-119 na twee verlengingen.