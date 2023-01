Limburg United pakt achtste zege van het seizoen en maakt meer dan 100 punten tegen Brussels

In de BNXT League heeft Limburg United opnieuw gewonnen.

Na een nederlaag tegen Mechelen heeft Limburg United weer aangeknoopt met een overwinning, de achtste al dit seizoen. Tegenstander donderdagavond was Brussels, dat in de onderste regionen van het klassement blijft.

Limburg United begon goed aan de match en stond na het eerst kwart al 26-23 voor, bij de rust was het al 53-42, een kloof van negen punten die het niet meer afgaf. Want ook in het derde kwart (31-25) en in het vierde kwart (18-14) was het beter. Eindstand: 102-81.

Limburg United springt zo voorlopig naar de leiding, maar eerste achtervolgers Charleroi (1), Oostende (2) en Mechelen (2) speelden allemaal wedstrijden minder. Brussels blijft voorlaatste in het klassement.