🎥 Nieuw toeschouwersrecord in de NBA dankzij San Antonio, Domantas Sabonis blijft de Sacramento Kings naar de zeges loodsen

De San Antonio Spurs hebben voor een nieuw toeschouwersrecord in de NBA gezorgd. Ze verpulverden het vorige van de Atlanta Hawks. Verder blijven de Sacremento Kings het goed doen.

Al enkele jaren zijn de San Antonio Spurs een van de zwakkere teams in de NBA en ook dit jaar verliezen ze vooral. Toch zorgden ze ter ere van hun 50-jarig bestaan voor een mooi record. Tegen de Golden State Warriors speelden ze nog eens in de Alamodome, waar ze vroeger hun thuiswedstrijden afwerkten.

Het doel was om het toeschouwersaantal in een wedstrijd te breken. Met 68 323 toeschouwers verpulverden ze het vorige record van de Atlanta Hawks die 25 jaar eerder zo'n 6 000 toeschouwers minder naar het stadion brachten.

De wedstrijd zelf werd een gemakkelijke winst voor de Warriors. De bezoekers namen snel het voortouw en liepen alsmaar verder uit. Het werd uiteindelijk 113-144. Jordan Poole was topscorer met 25 punten en hij gaf ook nog eens 6 assists.

Nog in het Westen wonnen de Sacramento Kings opnieuw. Deze keer wonnen ze van de Houston Rockets met 139-114. De grote uitblinker was Domantas Sabonis met een nieuwe triple-double. Het was al zijn 4e van het seizoen. Sabonis zorgde voor 19 punten, 15 rebounds en 16 assists.

ANDERE UITSLAGEN AFGELOPEN NACHT:

Detroit Pistons - New Orleans Pelicans: 110-116

Indiana Pacers - Atlanta Hawks: 111-113

Washington Wizards - New York Knicks: 108-112

Chicago Bulls - Oklahoma City Thunder: 110-124



Minnesota Timberwolves - Phoenix Suns: 121-116

Utah Jazz - Orlando Magic: 112-108

LA Clippers - Denver Nuggets: 103-115