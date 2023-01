Spirou Charleroi wint op het veld van Oostende, overtuigende zeges van de Antwerp Giants en de Leuven Bears

Spirou Charleroi heeft Oostende verslagen. Na de rust namen ze afstand van de kustploeg. Ook waren er overtuigende zeges van de Antwerp Giants en de Leuven Bears.

Met Oostende tegen Spirou Charleroi stond er een klassieker op het programma. Oostende maakte voor de rust een achterstand goed en ging met een kleine bonus de rust in. In de 2e helft begon Charleroi het over te nemen. Ze snelden ervan weg en wonnen met 88-101. Jhivvan Jackson was de uitblinker met 28 punten.

Ook Kangoeroes Mechelen die mee met Oostende aan de leiding in de BNXT League staan, ging de boot in. Ze gingen op bezoek bij de Antwerp Giants. Na het 1e quarter was Mechelen duidelijk de betere ploeg, maar geleidelijk aan begonnen de Giants steeds meer in de wedstrijd te komen. Na de rust gingen ze erop en erover en ze wonnen met 84-75. Jean-Marc Mwema was topscorer met 16 punten.

Daarnaast waren er nog 2 Belgische partijen in de BNXT League. De Leaven Bears wonnen op het veld van Bergen met 71-93. Ze stonden de hele wedstrijd voor en liepen alsmaar verder uit. Kevaughn Allen maakte 23 punten. Luik won voor een 2e keer op rij en won na een knappe remonte op het einde met 84-86 op het veld van Okapi Aalst: 84-86. Niels Van den Eynde was topscorer met 21 punten.

In de stand komt Charleroi terug aan de leiding. Het heeft wel een match meer gespeeld dan Oostende en Mechelen die evenveel verlieswedstrijden als Charleroi hebben. De Giants schuiven verder op naar plaats 6 en hebben volledig uitzicht op de top 5.