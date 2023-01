🎥 De Miami Heat winnen overtuigend van de Milwaukee Bucks, Ja Morant pakt uit met een monsterdunk

Al vroeg op de avond speelden de Miami Heat en de Milwaukee Bucks tegen elkaar. De Heat namen de beste start en controleerden nadien. Op einde liepen ze nog verder uit om uiteindelijk met 95-111 te winnen. Gabe Vincent was met 27 punten en 5 steals de uitblinker van de avond. Bam Adebayo zette daar 20 punten en 13 rebounds naast. De Bucks kenden zonder Giannis Antetokounmpo een collectieve offday. Geen enkele speler maakte meer dan 15 punten.

De Memphis Grizzlies wonnen van de Indiana Pacers met 112-130. Ja Morant leidde met 23 punten en 10 assists de Grizzlies naar de zege. Ook pakte hij uit met een monsterdunk. Jalen Smith was kansloos en stond mee op de poster.

EVERY ANGLE OF JA MORANT'S UNBELIEVABLE DUNK OF THE YEAR CANDIDATE 😱📽️ pic.twitter.com/8u1j6ZNH3F