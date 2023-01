🎥 LeBron schrijft geschiedenis en Warriors en Nets verliezen, Oostende (na verlenging) en Charleroi winnen in België

LeBron James heeft geschiedenis geschreven in de NBA. Met de LA Lakers verliezen van Philadelphia deed misschien iets minder pijn omdat hij nu aan meer dan 38 000 punten zit in de NBA. Ondertussen werd ook in België gebasket.

LeBron James is de tweede speler in de geschiedenis die de kaap van de 38 000 punten rondt in de NBA. Zijn 35 punten tegen Philadelphia zorgden hiervoor. James zit nu aan een totaal van 38 024 punten. Enkel Kareem Abdul-Jabbar doet beter met 38 387 punten, maar James is goed op weg om hem in te halen. Op collectief vlak werd het voor de Lakers wel weer een teleurstelling: Philadelpha kwam in LA winnen met 112-113.

Net als Philadelphia kon Denver nipt een uitschuiver vermijden. Het klopte Orlando dankzij een driepunter van Jokić in de slotseconde met 119-116. De LA Clippers hadden wel een ruime marge tegen Houston: 121-100. Brooklyn ging wél onderuit: het verloor van Oklahoma met 102-112. Golden State was hetzelfde lot geschoren en werd in Chicago op een 132-118 getrakteerd. Vučević scoorde 43 punten.

Ook in België werd gebasket: er stonden vijf matchen op het programma in de BNXT League. Leider Charleroi vloerde Limburg met 80-75. Oostende zegevierde in Leuven met 75-79 na een verlenging en vermeed zo een derde nederlaag op rij. Mechelen struikelde wel: het werd 90-98 tegen Aalst. Luik verloor van Bergen met 86-95 en Brussels moest de duimen leggen voor Antwerp met 67-93.