🎥 LeBron James domineert als in beste dagen en haalt hoogste score van seizoen, Memphis geeft Phoenix rammel

LeBron James is nog altijd zo goed. Zijn hoogste score van het seizoen is een feit, na een dominante prestatie tegen Houston. Elders in de NBA kreeg Phoenix slaag van Memphis.

Onlangs waren de 35 punten van LeBron tegen Philadelphia goed om de kaap van de 38 000 punten in zijn carrière te ronden. De Lakers verloren die partij wel nipt en de zegehonger is er nog altijd bij James. Dat demonstreerde hij door 48 punten te scoren tegen Houston, zijn hoogste score van het seizoen. Die resulteerden wel in de overwinning: de LA Lakers wonnen met 140-132.

Winnen, daar hebben ze het bij Phoenix tegenwoordig enorm moeilijk mee. De ploeg lijdt onder de onbeschikbaarheid van zijn sterspelers en blijft verder afglijden. Het maakte op het terrein van Memphis dan ook geen schijn van kans. Het werd 136-106. Memphis, dat zijn tiende zege op rij boekte, is opgerukt naar de tweede plek in de Western Conference.

Golden State doet in het Westen zijn best om op koers te blijven voor de play-offs. Een zege bij Washington (118-127) helpt daarbij. Thuisspeler Porzingis (32 punten) en bezoekers Poole (32 punten) en Curry (41 punten) verzorgden de show. In het Oosten leidt Boston nog altijd de dans. Zeker nu het ook met 118-130 gaan winnen is bij Charlotte. Tatum maakte liefst 51 punten.