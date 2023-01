🎥 Nikola Jokic met een nieuwe triple-double, de Philadelphia 76ers winnen van de LA Clippers

Nikola Jokic heeft zijn MVP-kandidatuur nog wat kracht bijgezet. Hij pakte opnieuw uit met een triple-double en stuwde de Denver Nuggets zo naar een nieuwe overwinning. De Philadelphia 76ers wonnen dan weer dankzij een sterke Joel Embiid.

De Denver Nuggets staan aan kop in het Westen en ook tegen de Portland Trail Blazers werd er gewonnen. De hele wedstrijd hadden de Nuggets de controle. Bij de rust hadden ze nog een kleine voorsprong, maar na de rust breidden ze die verder uit. Ze wonnen uiteindelijk met 122-113.

Nikola Jokic staat al een heel seizoen sterk te spelen en ook tegen de Blazers was hij outstanding. Hij pakte uit met een nieuwe triple-double (36 punten, 12 rebounds en 10 assists). Ook miste hij van de hele partij maar één shot.

Daarnaast was er nog een zege voor de Philadelphia 76ers. Zij staan 3e in het Oosten en konden opnieuw op een geweldige Joel Embiid rekenen. Die was goed voor 41 punten, 9 rebounds en 2 blocks. Hij stuwde de Sixers naar een 110-120-zege tegen de LA Clippers.

ANDERE UITSLAGEN AFGELOPEN NACHT:

San Antonio Spurs - Brooklyn Nets: 106-98

Milwaukee Bucks - Toronto Raptors: 130-122