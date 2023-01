Oostende na verlengingen uitgeschakeld in de Champions League en het ziet de Antwerp Giants in de BNXT League naast zich komen

Oostende is in de Champions League uitgeschakeld. Het verloor na verlengingen zijn 3e partij tegen Bahcesehir. In de BNXT League ziet het de Antwerp Giants naast zich komen.

Om zich bij de laatste 16 van de Champions League te scharen, moest Oostende zijn 3e partij tegen Bahcesehir winnen. Op het veld van de Turkse club werd het een heuse thriller. De Turken begonnen het beste aan de partij en gingen met een voorsprong de rust in, maar Oostende klampte aan en na 3 quarters stond het gelijk. In het laatste quarter liep het zelfs 11 punten uit, maar Bahcesehir kwam toch nog langszij en er kwamen verlengingen. Daarin trok Bahcesehir aan het langste eind: 87-81. Breein Tyree speelde een sterke wedstrijd en had 22 punten. Vrenz Bleijenberg zette daar 20 punten naast. In de BNXT League staat Oostende 2e, maar na een zege van de Antwerp Giants tegen Bergen moeten ze die plaats met de Giants delen. Na een kleine achterstand aan de rust gingen de Giants erop en erover. Ze wonnen met 79-62. Spencer Butterfield en Brandon Anderson waren topscorer met elk 15 punten.