🎥 Nipte zeges voor Denver (dankzij Jokić) en Memphis (de elfde op rij), uitschuivers New Orleans en Clippers

Denver en Memphis hebben er wel een zege bij, weliswaar een hele nipte. Die tellen ook. Jokić was weer letterlijk en figuurlijk de grote man bij Denver, met nog maar eens een triple-double.

De nummers 1 en 2 uit de Western Conference blijven het dus voor mekaar krijgen. Denver had daar dus weer maar eens een sterke Nikola Jokić voor nodig. Zijn cijfers spreken voor zich: 31 punten, 13 assists en 11 rebounds. Dan nog dreef Minnesota Denver tot het uitersten. Een floater van Murray om de leiding te nemen en een dunk van Gordon beslisten het in het voordeel van de thuisploeg: 122-118.

Eerste achtervolger Memphis heeft zijn elfde overwinning op rij beet, al had ook die heel wat voeten in de aarde. Met 113-114 in het voordeel van Cleveland gingen beide teams de slotminuut in. Na een misser van Morant kon ploegmaat Adams op 16 seconden van het einde wel binnentikken: 115-114. Brooks kwam een seconde voor tijd dan nog met een belangrijk blok om de zege veilig te stellen.

De nummer 3 uit het Westen, New Orleans, gaf dan weer helemaal niet thuis. Het kwam er op eigen terrein niet aan te pas. Miami was doorlopend de betere ploeg en won makkelijk met 98-124. Ook de LA Clippers hebben een nieuwe nederlaag niet kunnen vermijden. Utah, onder impuls van de 34 punten van Markkanen, rekende af met de Clippers met 126-103.