🎥 De Boston Celtics pakken tegen de Golden State Warriors revanche voor de verloren NBA Finals, de Chicago Bulls winnen in Parijs

De Boston Celtics hebben de heruitgave van de NBA Finals gewonnen. Ze versloegen de Golden State Warriors na verlengingen. De Chicago Bulls wonnen dan weer de wedstrijd in Parijs.

Afgelopen nacht stonden er in de NBA een aantal interressante wedstrijden op het programma. De Boston Celtics ontvingen de Golden State Warriors en zo kregen we een heruitgave van de NBA Finals. De hele wedstrijd was het close, maar na de rust sloegen de Warriors een kloof. De Celtics sloegen terug en er kwamen verlengingen. Daarin liepen de Celtics uit en de terugkeer van de Warriors kwam te laat: 121-118.

De Celtics konden vooral op een uitmuntende Jayson Tatum rekenen. Hij was goed voor 34 punten, 19 rebounds, 6 assists en 3 steals. Hij kreeg veel steun van Al Horford (20 punten, 10 rebounds en 3 blocks). Bij de Warriors waren Stephen Curry (29 punten en 7 assists) en Draymond Green (11 punten, 13 rebounds en 9 assists) de uitblinkers. Curry scoorde vanaf de middenlijn ook net voor het einde van de 1e helft.

In Parijs was er ook een wedstrijd. De Detroit Pistons en Chicago Bulls stonden tegenover elkaar. Heel wat wereldsterren waren daar aanwezig. Onder meer Victor Wembanyama en Magic Johnson waren daar aanwezig. De Bulls hadden het grootste deel van de wedstrijd onder controle en wonnen met 108-126. Zach Lavine was de uitblinker met 30 punten.

ANDERE UITSLAGEN AFGELOPEN NACHT:

Minnesota Timberwolves - Toronto Raptors: 128-126

Phoenix Suns - Brooklyn Nets: 117-112

Portland Trail Blazers - Philadelphia 76ers: 95-105