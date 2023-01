🎥 De LA Lakers winnen na een thriller van de Memphis Grizzlies, de Golden State Warriors winnen van de Cleveland Cavaliers

De LA Lakers hebben de Memphis Grizzlies verslagen. Ze trokken na een thriller het laken na zich toe. De Golden State Warriors wonnen dan weer op het veld van de Cleveland Cavaliers.

Al het hele seizoen zijn de LA Lakers aan het kwakkelen. Afgelopen nacht kregen ze de Memphis Grizzlies op bezoek. De Grizzlies zijn dit seizoen een van de betere ploegen in de NBA en tegen de Lakers hadden ze bijna de hele 1e helft een kleine voorsprong. Na de rust diepten ze de kloof tot meer dan 10 punten uit.

In het laatste quarter zetten de Lakers een remonte in. Pas in de slotseconden kwamen ze terug op voorsprong na een score van Dennis Schröder. Ook kreeg hij er de fout bij. De daaropvolgende vrijworp scoorde hij. Zo stond het 122-120. Brandon Clarke kreeg nog 2 vrijworpen met nog een seconde te spelen. Hij miste daar één van en zo wonnen de Lakers met 122-121. Russell Westbrook was de uitblinker met 29 punten en 6 assists. LeBron James voegde daar 23 punten, 9 rebounds en 6 assists aan toe.

De Golden State Warriors gingen op bezoek bij de Cleveland Cavaliers. De Warriors bouwden een kleine voorsprong op. De Cavs maakten nog een comeback, maar de Warriors wonnen met 114-120. Jordan Poole was de uitblinker met 32 punten.

ANDERE UITSLAGEN AFGELOPEN NACHT:

San Antonio Spurs - LA Clippers: 126-131

Orlando Magic - New Orleans Pelicans: 123-110

Atlanta Hawks - New York Knicks: 139-124

Dallas Mavericks - Miami Heat: 115-90



Denver Nuggets - Indiana Pacers: 134-111

Utah Jazz - Brooklyn Nets: 106-117

Sacramento Kings - Oklahoma City Thunder: 118-113