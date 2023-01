Halve finales Beker van België: Oostende zet een 1e stap richting de finale, Luik-Antwerp Giants uitgesteld

Dit weekend gaan de halve finales van de Beker van België door. Oostende heeft in de heenwedstrijd tegen Spirou Charleroi al een goede stap richting de finale gezet. De 1e wedstrijd tussen Luik en de Antwerp Giants is uitgesteld.

Oostende ontving Spirou Charleroi. Vanaf het begin drukte Oostende op het gaspedaal. Na het 1e quarter stond het 15 punten voor en aan de rust was het verschil nog verder opgelopen: 62-33. Ook in het 3e quarter bleef de thuisploeg domineren: 81-51. Maar in het laatste quarter stokte de machine en Charleroi zorgde er nog voor dat de terugwedstrijd geen formaliteit werd: 92-76. Zondag is de terugwedstrijd in Charleroi.

In de andere halve finale tussen Luik en de Antwerp Giants werd de heenwedstrijd door de sneeuw uitgesteld. De wedstrijd zal zondag doorgaan. De terugwedstrijd schuift daardoor ook op. Die wordt op woensdag gespeeld.