Oostende ontsnapt in Charleroi en plaatst zich voor de bekerfinale, Luik neemt een optie tegen de Antwerp Giants

Oostende heeft zich als 1e voor de finale van de Beker van België geplaatst. Daarvoor moest het zwoegen in Charleroi. In de andere halve finale heeft Luik de heenwedstrijd tegen de Antwerp Giants gewonnen.

De heenwedstrijd had Oostende gemakkelijk gewonnen, maar ze hadden het zichzelf moeilijker gemaakt door Spirou Charleroi de achterstand van 30 punten nog te laten milderen tot 16 punten. Zo was de wedstrijd in Charleroi nog altijd belangrijk.

In de 1e helft waren beide ploegen aan elkaar gewaagd en Charleroi ging met 3 punten voorsprong de rust in. Na de rust nam Charleroi het commando volledig over. Ze liepen 20 punten uit en zo waren ze voor de finale virtueel geplaatst. Oostende herpakte zich en via enkele driepunters knokten ze zich terug.

Charleroi won de wedstrijd, maar het verschil was slechts 12 punten: 87-74. Vrenz Bleijenbergh knalde de beslissende driepunter binnen en nam op het einde nog de steal voor de definitieve kwalificatie.

OPTIE VOOR LUIK

Luik en de Antwerp Giants speelden de andere halve finale. Door de sneeuw zaten ze daar nog maar aan de heenwedstrijd. In eigen huis won Luik met 72-59. De Giants waren ondermaats achter de driepuntlijn (4 op 31) en Niels Van den Eynde, die vorig seizoen nog door de Giants werd doorgestuurd, ontbond in het slot zijn duivels om voor een 13-puntenkloof te zorgen.