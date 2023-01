De Boston Celtics verliezen voor het eerst in 10 wedstrijden, de Milwaukee Bucks winnen wel

De Boston Celtics hebben nog eens verloren. De Orlando Magic zorgden voor hun 1e nederlaag in 10 wedstrijden. De Milwaukee Bucks wonnen dan weer wel.

Al 9 wedstrijden hadden de Boston Celtics gewonnen. In Orlando gingen ze voor hun 10e zege op rij, maar de Magic gaf het hen niet cadeau. Integendeel. De thuisploeg stond bijna de hele 1e helft op voorsprong, maar bij de rust stond het zo goed als gelijk: 55-54. Na de rust was de start nog voor de Celtics, maar nadien namen de Magic het helemaal over. Ze wonnen overtuigend met 113-98.

Bij de Magic leidden Paolo Banchero (23 punten) en Wendell Carter Jr. (21 punten en 11 rebounds) naar de zege. Bij de Celtics kregen Jayson Tatum en Jaylen Brown (allebei 26 punten) niet genoeg steun.

De Milwaukee Bucks gingen dan weer op bezoek bij de Detroit Pistons. Na een quarter was de wedstrijd al gespeeld. Met 23 driepunters wonnen de Bucks met 130-150. Giannis Antetokounmpo was met 29 punten en 12 rebounds de grote uitblinker.

ANDERE UITSLAGEN AFGELOPEN NACHT:

Portland Trail Blazers - San Antonio Spurs: 147-127

Chicago Bulls - Atlanta Hawks: 111-100

Houston Rockets - Minnesota Timberwolves: 119-114

Utah Jazz - Charlotte Hornets: 120-102

Sacramento Kings - Memphis Grizzlies: 133-100