🎥 Nipte zege Denver (dankzij Jokić) en nipte nederlaag Boston, Clippers winnen derby ondanks magistrale LeBron

Het was uitkijken naar een aantal bijzondere affiches, zoals de LA derby en New Orleans-Denver. Elders kreeg Boston nog te maken met een nieuwe nederlaag.

New Orleans-Denver, dat was de nummer 4 tegen de nummer 1 uit de Western Conference. De kloof tussen beide teams in de stand is nog wat groter geworden, ook al waren ze op het terrein aan mekaar gewaagd. Denver recupereerde sterspeler en die was meteen goed voor een triple-double (25 punten, 11 rebounds en 10 assists) en de winnende basket. Het werd 98-99.

Boston, de leider in het Oosten, heeft na de uitschuiver tegen Orlando een nieuwe verliespartij geleden. Het miste in Miami verschillende spelers wegens blessure en de thuisploeg greep zijn kans. De jumper van Adebayo bracht Miami op twintig seconden van het einde definitief op voorsprong. Via een vrijworp van Highsmith kwam er nog een puntje bij. Eindstand: 98-95.

Na de derby in Los Angeles mogen de Clippers zich weinig verrassend de ploeg van 't stad noemen. Door het scoren van 46 punten deed LeBron James er nochtans alles aan om dat te vermijden. De Clippers wonnen alsnog met 115-133. Ze schuiven zo wat op in de stand. Net als Phoenix, dat op het eigen parket brandhout maakte van Charlotte met 128-97.