🎥 Giannis Antetokounmpo leidt de Milwaukee Bucks naar de zege in de topper tegen de Denver Nuggets, Damian Lillard gaat voor 60 punten

De Milwaukee Bucks hebben de topper tegen de Denver Nuggets gewonnen. Daarvoor konden ze opnieuw op een sterke Giannis Antetokounmpo rekenen. De Philadelphia 76ers wonnen dan weer de topper tegen de Brooklyn Nets.

2 interessante toppers afgelopen nacht. De Milwaukee Bucks ontvingen de Denver Nuggets, terwijl de Brooklyn Nets op bezoek gingen bij de Philadelphia 76ers.

De Nuggets moesten het zonder Nikola Jokic doen, maar dat hield hen niet tegen. In de 1e helft deden ze de hele tijd haasje over met de Bucks. Na de rust begonnen de Bucks uit te lopen. Het verschil werd groter dan 10 punten en de Nuggets konden dat niet meer herstellen. De Bucks wonnen met 107-99. Giannis Antetokounmpo was opnieuw onhoudbaar met 33 punten en 14 rebounds.

In Philadelphia kregen we dan weer een echte thriller. De 76ers gingen met 9 punten voorsprong het laaste quarter in, maar de Nets maakten het verschil weer kleiner. In de slotseconden stelden de 76ers via de vrijworplijn en een steal van Joel Embiid de zege veilig. De 76ers wonnen met 137-133. Embiid was met 26 punten en 10 rebounds de grote uitblinker.

De Portland Trail Blazers wonnen dan weer van de Utah Jazz met 134-124. Die zege hadden ze vooral aan Damian Lillard te danken. Het was tijd voor Dame Time en hij maakte 60 punten, dankzij onder meer 9 driepunters. Daar voegde hij nog 7 rebounds en 8 assists aan toe.

ANDERE UITSLAGEN AFGELOPEN NACHT:

LA Lakers - San Antonio Spurs: 113-104

Orlando Magic - Indiana Pacers: 126-120

Houston Rockets - Washington Wizards: 103-108

New Orleans Pelicans - Minnesota Timberwolves: 102-111



Oklahoma City Thunder - Atlanta Hawks: 132-137

Golden State Warriors - Memphis Grizzlies: 122-120

Sacramento Kings - Toronto Raptors: 95-113