De Antwerp Giants wissen de bonus van Luik uit en spelen de bekerfinale tegen Oostende

De Antwerp Giants hebben zich geplaatst voor de finale van de beker. In de terugwedstrijd haalden ze een achterstand tegen Luik op.

In Luik was de heenwedstrijd op 72-59 geëindigd. Zo wisten de Antwerp Giants wat ze moesten doen om de finale van de beker te halen.

De Giants namen meteen het voortouw en bij de rust stonden ze al 21 punten voor. Zo stonden ze virtueel in de finale. Na de rust diepten de Giants hun voorsprong nog wat verder uit en gaven ze Luik geen enkele kans meer. De Giants wonnen de partij met een duidelijke 91-60. Bradford was met 15 punten de topscorer bij de thuisploeg.

Voor de Giants is het de 7e bekerfinale in hun clubgeschiedenis. Ze wonnen de beker al 3 keer. Op 12 maart willen ze in Vorst Nationaal daar nog een 4e bij doen.