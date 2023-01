🎥 De Boston Celtics verliezen voor de 3e keer op rij, de starters voor het NBA All-Star Game zijn bekend

De Boston Celtics hebben voor de 3e keer op rij verloren. Deze keer waren de New York Knicks de betere. Ook zijn de starters voor het NBA All-Star Game bekendgemaakt.

Na 9 zeges op rij verloren de Boston Celtics 2 wedstrijden op rij. In eigen huis wilden ze tegen de New York Knicks opnieuw met de zege aanknopen.

De Celtics namen de beste start, maar bij de rust stonden de Knicks er opnieuw bij en in de 2e helft liepen de bezoekers uit. De Celtics keerden nog terug en er kwamen verlengingen. Daarin sloegen de Celtics meteen een vijfpuntenkloof, maar de Knicks sloegen nog terug en stelden de zege aan de vrijworplijn veilig: 117-120. Julius Randle leidde de Knicks met 37 punten en 9 rebounds naar de zege. Jalen Brunson zette daar 29 punten en 7 assists naast.

ANDERE UITSLAGEN AFGELOPEN NACHT:

LA Clippers - San Antonio Spurs: 138-100

Brooklyn Nets - Detroit Pistons: 122-130

Charlotte Hornets - Chicago Bulls: 111-96

Houston Rockets - Cleveland Cavaliers: 95-113

Phoenix Suns - Dallas Mavericks: 95-99

NBA ALL-STAR GAME

Ook werden de starters voor het NBA All-Star Game bekendgemaakt. In het Westen zijn dat LeBron James, Stephen Curry, Luka Doncic, Nikola Jokic en Zion Williamson. James is de kapitein. In het Oosten kregen Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant, Kyrie Irving, Donovan Mitchell en Jayson Tatum de meeste stemmen. Antetokounmpo is de kapitein.

James en Antetokounmpo zullen op 19 februari net voor de wedstrijd de ploegen kiezen. Eerst zullen ze elk 4 ploegmaats voor in de basis mogen kiezen. Nadien volgen de andere spelers die nog bekendgemaakt moeten worden. Het All-Star Game gaat in Salt Lake City, Utah door.