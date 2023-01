🎥 Bucks doen dankzij Giannis en in tegenstelling tot Memphis goede zaak, uitschuiver Charleroi na verlenging in BNXT

Zolang ze Giannis hebben, blijven de Bucks een ploeg om rekening mee te houden. Memphis is ondertussen een beetje op de sukkel in het Westen.

Giannis Antetokounmpo ging met Milwaukee op bezoek bij Indiana en daar werd het een festival van scores. Daar zorgde de Griekse sterspeler mee voor met zijn 41 punten. Daardoor kon Milwaukee finaal ook aan het langste eind trekken met 131-141. Het kruipt als nummer 3 in de Eastern Conference zo weer wat dichter bij Philadelphia, de ploeg op de tweede plaats.

De nummer 2 in het Westen is Memphis, maar dat heeft nu wel al voor een vijfde keer op rij verloren. Dat gebeurde in Minnesota, ondanks de triple-double van Ja Morant (27 punten, 11 assists, 10 rebounds). Minnesota bleek met 111-100 te sterk. Curry loodste met 35 punten Golden State, dat beslag legt op plek 7 in het Westen, naar winst tegen Toronto: 129-117.

In België is de marge van leider Charleroi aan de kop van de rangschikking iets minder groot geworden. Dat komt omdat de koploper een uitschuiver beging in Aalst. Die kwam er wel pas na een verlenging. Na de reguliere speeltijd stond het 78-78. Aalst triomfeerde na de verlenging met 86-80. Limburg, één van de achtervolgers op Charleroi, won wel van Leuven met 80-76.