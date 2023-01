BNXT League: Oostende maakt brandhout van Brussels, Mechelen mee aan de leiding na nederlaag Charleroi

Heel wat matchen op zaterdagavond in de BNXT League.

Hekkensluiter Brussels ging op bezoek bij Oostende en kon in het eerste kwart nog aanklampen (21-18), maar moest daarna de rol lossen. De achterstand bij de rust bedroeg al 21 punten en Oostende ronde de kaap van de 100 punten. Eindstand 101-54. Oostende komt op één puntje van de twee leiders.

Mechelen ging op bezoek bij Bergen en nam de overwinning weer mee naar huis. Het tweede kwart won Mechelen met een verschil van 9 punten en dat maakte Bergen nooit meer goed: 67-80. In de stand komt Mechelen voorlopig naast Charleroi, dat vrijdag de boot inging bij Aalst (80-86).

Woensdag had Antwerp Luik al geklopt in de beker en dat deed het nu opnieuw. In het derde kwart was Antwerp wel even het noorden kwijt (7-21), maar de voorsprong die ze voor de rust hadden uitgebouwd (53-26), was groot genoeg om zich geen zorgen te maken. In de stand staat Antwerp nu vierde, Luik blijft voorlaatste.