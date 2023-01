🎥 Giannis domineert opnieuw en Morant laat Memphis winnen, Oostende haalt uit en Mechelen mee op kop in België

Een dominerende Giannis, dat is de laatste tijd weer hét verhaal in de NBA. Ook Morant was belangrijk voor zijn team, want Memphis kon eindelijk nog eens winnen.

Het is de ene na de dominante prestatie die Giannis Antetokounmpo aflevert en ook New Orleans bleef er niet van gespaard. Het kwam tot een vijftiger: liefst 50 punten scoorde de Griek, om er dan nog eens 13 rebounds bij te doen. Uiteraard waren zijn cijfers een enorme hulp voor Milwaukee, dat overtuigend afrekende met New Orleans met 135-110. Ondertussen weet ook Memphis weer wat winnen is. Het had een reeks met opeenvolgende nederlagen geleden, maar daar is tegen Indiana een eind aan gekomen. Memphis won met 112-100, vooral dankzij de triple-double van Ja Morant (27 punten, 15 assists, 10 rebounds). De LA Clippers kregen dan weer een optater in Cleveland: 122-99. In België kent Oostende niet zijn beste periode, maar de landskampioen heeft nog eens uitgehaald als vanouds. Brussels kwam op bezoek aan de kust en kreeg werkelijk een rammeling om u tegen te zeggen: 101-54. Aan de kop van de rangschikking beent Mechelen Charleroi bij, na met 67-80 te zijn gaan winnen bij Bergen. Er was ook een zege voor Antwerp, dat het thuis vlot haalde van Luik met 84-64.