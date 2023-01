🎥 Luka Doncic keert met 53 punten bij de Dallas Mavericks terug

De Dallas Mavericks hebben van de Detroit Pistons gewonnen. Daarvoor konden ze op Luka Doncic rekenen, die uit een blessure terugkeerde.

Afgelopen week viel Luka Doncic door een blessure uit. Daardoor moest hij een wedstrijd missen. Tegen de Detroit Pistons keerde hij terug. De Sloveen deed dat met stijl.

Doncic maakte 53 punten. Daarvoor had hij slechts 24 shots nodig. Ook voegde hij daar 8 rebounds, 5 assists en 2 steals aan toe. Dat was ook nodig, want de Dallas Mavericks kenden een lastige partij. Pas in de slotminuten konden ze met de Pistons afrekenen: 111-105.

53 points

8 rebounds

5 assists

5 threes

71% FG



Luka went OFF to lead Dallas to the W. pic.twitter.com/cipxrdWdAs — NBA (@NBA) January 31, 2023

Ook was er nog een mooi duel tussen de Damian Lillard (Portland Trail Blazers) en Dejounte Murray (Atlanta Hawks). Ze scoorden allebei vlot en Lillard scoorde uiteindelijk 42 punten. Murray had er 40. Lillard leidde zo zijn team naar de zege: 129-125.

Dame and Dejounte dueled in Portland 🔥👀



Dame:

42 PTS, 6 AST, 5 3PM



Dejounte:

40 PTS (career-high), 8 REB, 7 AST, 5 3PM



Blazers got the W 129-125. pic.twitter.com/xVpxIhBAjj — NBA (@NBA) January 31, 2023

ANDERE UITSLAGEN AFGELOPEN NACHT:

San Antonio Spurs - Washington Wizards: 106-127

Philadelphia 76ers - Orlando Magic: 109-119

Brooklyn Nets - LA Lakers: 121-104



Minnesota Timberwolves - Sacramento Kings: 111-118

Oklahoma City Thunder - Golden State Warriors: 120-128

Phoenix Suns - Toronto Raptors: 114-106