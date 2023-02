🎥 Glansrol voor Murray, Giannis, Kawhi en LeBron: Denver en Milwaukee verstevigen positie met belangrijke zeges

Het werd een nacht van topkwaliteit in de NBA, met een glansrol voor Murray, Giannis, Kawhi en LeBron. Ze leverden één voor één knalprestaties bij hun respectievelijke teams.

Laat ons beginnen bij de zeges van Denver en Milwaukee, die respectievelijk op de eerste plek in het Westen en tweede plek in het Oosten staan. Ze leggen nog steviger beslag op die posities. Denver deed dat door New Orleans te verslaan met 122-113 dankzij de 32 punten van Jamal Murray. Giannis Antetokounmpo wiste met zijn 34 punten de triple double van LaMelo Ball uit in Milwaukee-Charlotte: de thuisploeg won met 124-115.

Ook was er succes voor de ploegen uit Los Angeles. De LA Clippers bijvoorbeeld gingen met 103-108 winnen in Chicago. Kawhi Leonard had met zijn 33 punten een groot aandeel in de overwinning. De Clippers wonnen zes van hun laatste zeven wedstrijden en zijn zo opgerukt naar de vierde plaats in de Western Conference.

Daarmee doen ze het een pak beter dan hun stadsgenoten, maar ook de Lakers hebben hun seizoen kleur gegeven door na een verlenging met 123-129 te winnen in New York. Na de reguliere speeltijd stond het 114-114. De man die ervoor zorgde dat de Lakers alsnog aan het langste eind trokken, was uiteraard LeBron James. De forward liet met 28 punten, 11 assists en 10 rebounds een triple-double noteren.