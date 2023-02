Emma Meesseman wint met Turkse club in Euroleague en plaatst zich voor kwartfinale, Kim Mestdagh verliest

De twee Belgische vrouwen speelden woensdagavond in de Euroleague.

Emma Meesseman heeft met haar Turkse ploeg Fenerbahce Istanbul op de twaalfde speeldag van de Euroleague gewonnen op bezoek bij het Tsjechische Praag. Bij de rust stonden Meesseman en co achter, maar ze haalden die achterstand nog op.

Meesseman (12 punten, 1 rebound, 4 assists) zorgde mee voor de 66-73. Door een tiende overwinning in twaalf wedstrijden is Fenerbahce al zeker van een plaats in de kwartfinale in de Euroleague.

Kim Mestdagh (9 punten, 5 rebounds, 1 assist) verloor met haar Italiaanse ploeg Schio van Turkse Mersin met 79-67. Het Belgische Kangoeroes Mechelen speelt woensdag nog tegen het Franse Landes, maar is met 1 op 12 al uitgeschakeld voor de kwartfinales.