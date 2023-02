Rachid Méziane gaat door als bondscoach Belgian Cats en krijgt twee assistenten

Rachid Méziane heeft kunnen bekoren in zijn eerste matchen als bondscoach van de Belgian Cats. De Fransman blijft dan ook aan het roer.

Na het WK basketbal werd Valéry Demory opzij geschoven als bondscoach van de Belgische basketvrouwen. Méziane was assistent-coach onder Mory en nam voorlopig over. Hij stond aan het roer in de twee meest recente interlands in de EK-voorronde, die resulteerden in overtuigende overwinningen.

ANGILLIS EN LORENT ASSISTENTEN

De Belgische basketbalbond heeft nu besloten om Méziane het vertrouwen te schenken. Hij heeft een contract getekend tot 2024 als headcoach van de nationale ploeg. Méziane krijgt overigens met Pascal Angillis en Jill Lorent ook twee assistenten.

De eerstvolgende opdrachten voor Méziane en zijn speelsters volgen in de maand februari. Het zijn opnieuw kwalificatiematchen voor het EK. Op 9 februari spelen de Belgian Cats uit bij Duitsland en op 12 februari geven ze Noord-Macedonië partij.