🎥 De Boston Celtics vernederen de Brooklyn Nets, Damian Lillard pakt uit met een glansprestatie en bijna met een buzzer beater

In de NBA hebben de Boston Celtics de Brooklyn Nets een pak slaag gegeven. Damian Lillard pakte dan weer uit met een sterke prestatie tegen de Memphis Grizzlies. Ook zorgde hij bijna voor een knappe buzzer beater.

De Boston Celtics staan aan de leiding in de NBA en tegen de Brooklyn Nets (zonder Kevin Durant) toonden ze dat nog maar eens. Al na het 1e quarter stond er al een verschil van 30 punten op het bord en was de wedstrijd gespeeld. De Boston Celtics gingen zo naar een gemakkelijke thuiszege: 139-96. Jayson Tatum leidde de Celtics met 31 punten en 9 rebounds naar de overwinning.

Jayson Tatum and Jaylen Brown went off in the Celtics W.



☘️ Tatum: 31 PTS, 9 REB, 4 AST, 7 Threes

☘️ Brown: 26 PTS, 3 REB, 3 AST, 7 Threes pic.twitter.com/mnIMhnXYq3 — NBA (@NBA) February 2, 2023

De Memphis Grizzlies ontvingen de Portland Trail Blazers. Bij de bezoekers had Damian Lillard opnieuw een goede dag. Hij leidde met 42 punten, 8 rebounds en 10 assists zijn ploeg naar de overwinning (112-122). In het laatste quarter namen de Blazers onder leiding van de 9 punten van Lillard afstand van de Grizzlies. Aan het einde van het 3e quarter zorgde hij ook voor sensatie. Vanaf de eigen bucket scoorde hij aan de andere kant van het plein, maar het shot was te laat vertrokken.

42 points

8 rebounds

10 assists

5 threes



Dame drops 30+ for the 5th straight game 🔥 pic.twitter.com/IDvMayxgAD February 2, 2023

Dame casually hit a full-court shot after the Q3 buzzer 😳



He's got 33 PTS, 5 REB and 8 AST heading into Q4.



WATCH: https://t.co/1pomQZN8Pi pic.twitter.com/82SxtASX0O — NBA (@NBA) February 2, 2023

ANDERE UITSLAGEN AFGELOPEN NACHT:

San Antonio Spurs - Sacramento Kings: 109-119

Philadelphia 76ers - Orlando Magic: 105-94

Houston Rockets - Oklahoma City Thunder: 112-106



Minnesota Timberwolves - Golden State Warriors: 119-114

Utah Jazz - Toronto Raptors: 131-128

Phoenix Suns - Atlanta Hawks: 100-132