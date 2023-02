De starters voor het NBA All-Star Game zijn al bekend, welke spelers verdienen ook een selectie?

Op 19 februari gaat het NBA All-Star Game in Salt Lake City, Utah door. De starters werden al eerder bekendgemaakt, maar wie verdient nog een selectie.

Uit het Westen zullen LeBron James, Zion Williamson, Nikola Jokic, Stephen Curry en Luka Doncic starten. Giannis Antetokounmpo, Jayson Tatum, Kevin Durant, Donovan Mitchell en Kyrie Irving komen dan weer uit het Oosten. James en Antetokounmpo zullen de teamkapiteins zijn en net voor de wedstrijd hun spelers kiezen. De andere spelers worden op 2 februari bekendgemaakt.

WESTEN

Onder meer Ja Morant zal wellicht opnieuw geselecteerd worden. Hij leidde de Memphis Grizzlies naar een voorlopige 2e plaats in het Westen. Zijn ploegmaat Jaren Jackson Jr. verdient ook een selectie. Hij leidt de volledige defense van de Grizzlies. Ook kan je moeilijk rond Shai Gilgeous-Alexander heengaan. Zonder hem zouden de Oklahoma City Thunder niet meer voor een plaats in de NBA Playoffs strijden.

Ook zal Domantas Sabonis een wellicht een selectie krijgen. Hij is de exponent van de Sacramento Kings die na jaren aanmodderen weer aan de top staan. Ook laat hij De'Aaron Fox beter spelen, die aan zijn beste seizoen bezig is. Mogelijk zal ook Fox geselecteerd worden.

Verder mag ook Damian Lillard een selectie verwachten. Hij is bij de Portland Trail Blazers opnieuw aan een sterk seizoen bezig en doen nog altijd mee voor de NBA Playoffs. Ten slotte verdient ook Lauri Markkanen een selectie. Hij is de uitblinker van het verrassende Utah Jazz en mag in eigen huis mee schitteren op het All-Star Game.

OOSTEN

In het Oosten was Joel Embiid een uitstekende kandidaat om te starten, maar door de stevige concurrentie viel hij uit de boot. Het lijkt wel een formaliteit voor de speler van de Philadelphia 76ers om een selectie als reserverol te krijgen. Naast hem zal ook ploegmaat James Harden staan. Hij past perfect in het systeem rond Embiid en strooit met assists.

De Boston Celtics verdienen naast Tatum ook een 2e speler in het All-Star Game. Jaylen Brown is opnieuw aan een geweldig seizoen bezig. Net als Jrue Holiday die in de defense van de Milwaukee Bucks een belangrijke factor is.

Ook is er nog Julius Randle. Hij krikte zijn niveau opnieuw op en speelt weer zoals 2 seizoen geleden. Een nieuwe selectie zou niet onlogisch zijn. Ook Tyrese Haliburton verdient een selectie. Hij verdeelt bij de Indiana Pacers, waardoor ze verrassend nog voor de NBA Playoffs meedoen. Verder is Jimmy Butler de constante factor bij de Miami Heat. Hij is de topscorer van het team, maar ook weer belangrijk in hun verdediging.