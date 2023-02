🎥 Giannis doet het voor Milwaukee bij comeback tegen LA Clippers, duo Murray-Jokić voor Denver

De sterspelers blijven het doen voor de topploegen: Giannis, Murray, Jokić. Vooral Milwaukee had nood aan de bijdrage van zijn vedette, want het moest uitpakken met een ferme comeback.

Het zag er immers niet goed uit voor de nummer 2 uit het Oosten, dat met de LA Clippers de nummer 4 uit het Westen ontving. Op een gegeven moment stonden de Clippers 21 punten voor. Maar zolang je Giannis Antetokounmpo hebt, is er leven. Die maakte 20 van zijn 54(!) punten in het laatste kwart en bracht Milwaukee met minder dan twee minuten te gaan 106-105 voor na vrijworpen. Nadien werd er niet meer gescoord.

Scoren, dat deden ze wel aan de lopende band bij Denver. Murray was goed voor 33 punten. Jokić liet er 22 optekenen, maar die doet zo veel meer dan enkel scoren. De center deed er ook nog eens 16 assists en 14 rebounds bovenop. Het was wat veel voor Golden State om tegen op te boksen: Denver klopte de titelverdediger met 134-117 en verstevigde zijn leiderspositie in het Westen.

Ook omdat de nummer 2 uit de Conference, Memphis, een uitschuiver beging op verplaatsing. Het slaagde er niet in om Cleveland-speler Darius Garland aan banden te leggen. De guard kreeg 32 punten achter zijn naam en zijn ploeg zegevierde met 128-113.