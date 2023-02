🎥 De Phoenix Suns smeren de Boston Celtics hun 4e nederlaag in 6 wedstrijden aan, vechtpartij in Minnesota

De Boston Celtics hebben opnieuw verloren. Het is al hun 4e nederlaag van het seizoen. Later op de avond was er ook een vechtpartij in de wedstrijd tussen de Minnesota Timberwolves en de Orlando Magic.

De laatste wedstrijden zijn de Boston Celtics aan het kwakkelen. Ondanks dat ze hun defense wat hadden aangeschroefd, sputtert het in de aanval. En dat bleek ook tegen de Phoenix Suns. Ze scoorden minder dan 40% van hun shots en ook sterspeler Jayson Tatum kwam moeilijk aan een score. Dankzij zijn vrijworpen had hij wel 20 punten. Mikal Bridges leidde de Suns met 25 punten naar de overwinning. De Suns wonnen in Boston met 94-106 en komen zo weer op een plaats voor de NBA Playoffs. Zo namen de Suns de plaats van de Minnesota Timberwolves in. Zij verloren in eigen huis van de Orlando Magic: 120-127. De partij werd aan het einde van het 3e quarter door een vechtpartij opgeschrikt. Austin Rivers van de Timberwolves en Mo Bamba van de Magic raakten met elkaar slaags. Daarop reageerden enkele andere spelers. Rivers en Bamba werden uitgesloten. Ook Jaden McDaniels en Taurean Prince van de Timberwolves en Jalen Suggs van de Magic kregen de uitsluiting. AUSTIN RIVERS AND MO BAMBA GET INTO IT 🤯 pic.twitter.com/kUFYXgPvI5 — Bleacher Report (@BleacherReport) February 4, 2023 ANDERE UITSLAGEN AFGELOPEN NACHT: San Antonio Spurs - Philadelphia 76ers: 125-137

Detroit Pistons - Charlotte Hornets: 118-112

Indiana Pacers - Sacramento Kings: 107-104



Washington Wizards - Portland Trail Blazers: 116-124

Houston Rockets - Toronto Raptors: 111-117

Utah Jazz - Atlanta Hawks: 108-115 Updated standings 👀



📲 https://t.co/6FlAlihMep pic.twitter.com/TTdbqZL7kR — NBA (@NBA) February 4, 2023