Oostende komt opnieuw aan de leiding na een zege tegen Limburg United, ook Brussels wint nog eens

Oostende staat opnieuw aan de leiding in de BNXT League. Het won op het veld van Limburg United. Onderin boekte Brussels zijn 3e zege van het seizoen.

Eigenlijk stond Oostende nog niet aan de leiding van de BNXT League omdat ze een wedstrijd minder hadden gespeeld. Bij winst tegen Limburg United zouden ze naar de kop van het klassement springen.

Oostende nam snel de leiding tegen Limburg, maar de thuisploeg bleef in de buurt. Bij de rust stond het 34-41. Na de rust kwam Limburg beter uit de kleedkamer en ze kwamen ook op voorsprong: 52-49. Nadien nam Oostende het weer over. Limburg bleef weerwerk bieden, maar Oostende verzekerde zich van de winst via de vrijworplijn: 75-82. Vrenz Bleijenbergh was de man van de match met 21 punten en 9 rebounds.

Onderin kreeg Brussels het bezoek van Luik. Brussels had na een sterk 1e quarter een kloof van 8 punten geslagen. Luik kwam bijna langszij, maar Brussels liep nadien weer uit. Na de rust controleerde Brussels de partij, maar in het laatste quarter zette Luik nog een remonte in. Op een minuut van het einde stonden ze opeens op 3 punten, maar in de laatste minuut konden ze niet meer scoren: 82-77. Daniel Laster leidde met 23 punten Brussels naar de zege. Brussels boekte zijn 3e overwinning, maar blijft laatste staan.