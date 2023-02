🎥 Opnieuw glansrol voor Murray-Jokić en Giannis, Charleroi verliest van Antwerp en ook Mechelen onderuit in België

De sterspelers blijven het doen in de NBA. Dat zijn Murray en Jokić voor Denver en Giannis voor Milwaukee. Ook in België is er opnieuw gebasket.

De topploegen hebben afgelopen nacht geen misstap begaan in de NBA. Dan is het in de eerste plaats kijken naar Denver, de leider in het Westen. Murray was weer in grootse vorm met 41 punten. Jokić liet opnieuw een triple-double optekenen (18 rebounds, 14 punten, 10 assists). Het resulteerde in een zege tegen Atlanta (128-120).

Milwaukee, de nummer 2 in het Oosten, klopte Miami met 123-115 dankzij de 35 punten van Giannis Antetokounmpo. Die wiste zo de 32 punten van Jimmy Butler uit. Ook andere ambitieuze ploegen in de NBA wonnen stuk voor stuk. Brooklyn deed dat tegen Washington (125-123), Phoenix in Detroit (100-116), LA Clippers na OT in New York (128-134) en Golden State tegen Dallas (119-113).

Ondertussen lieten in België in de BNXT League wel twee koplopers van hun pluimen. Charleroi werd in eigen huis geklopt door Antwerp met 68-78 en Mechelen liet zich uit bij Leuven verrassen met 72-68. Antwerp vergezelt Oostende, Charleroi en Mechelen aan de kop van de rangschikking. Ook Bergen - Aalst stond op het programma: die match eindigde op 72-62.