🎥 Uitschuivers van Philly, Denver en Memphis in NBA, Oostende sluit bij de kop aan met zege in België

Het kan niet altijd prijs zijn. Dat ervaren ze nu ook bij Philly, Denver en Memphis. Drie ploegen uit de top drie in hun respectievelijke Conference, maar alle drie gingen ze voorbije nacht onderuit.

Het overkwam Philadelphia in New York, nadat het nochtans negen van zijn vorige tien wedstrijden gewonnen had en zo was opgeklommen naar de derde stek in de Eastern Conference. In zijn vorige wedstrijd had het wel een ruime voorsprong verspeeld en nu was er dus opnieuw een nederlaag. New York kwam na een trage start nog sterk opzetten en versloeg de 76ers met 108-97.

Denver, de leider in het Westen, trok zwaar gehavend naar Minnesota. Onder meer sterspelers Jokić en Murray waren er niet bij. Dat was te merken: Minnesota won vlot met 128-98. Ook achtervolger Memphis verloor, voor de achtste keer in negen matchen al en voor de derde keer op rij. Toronto was te sterk met 103-106. Ook slecht nieuws was is er bij Golden State, dat de geblesseerde Curry een tijd zal moeten missen.

In België zijn er zondag nog twee wedstrijden afgewerkt. Brussels haalde het van Luik met 82-77. Oostende ging dan weer winnen met 75-82 bij Limburg en voegt zich zo bij het kransje ploegen bovenaan de rangschikking. Oostende heeft evenveel punten als Antwerp, Charleroi en Mechelen.