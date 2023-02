Belgian Cats staan op één zege van EK-kwalificatie: "We willen heel graag naar het EK"

De Belgian Cats staan donderdag om 19u tegenover Duitsland.

Na drie overwinningen en één nederlaag staan de Belgian Cats op één zege van de EK-kwalificatie. De laatste twee overwinningen kwamen er na het overnemen van Rachid Meziane, die de ontslagen Valery Demory opvolgde.

Meziane werd beloond met een contract tot eind 2024 en probeert nu de kwalificatie voor het EK binnen te halen tegen Duitsland, dat in de heenmatch met 84-55 werd verslagen. "We moeten mentaal klaar zijn tegen Duitsland, want het is een ander team dan in de heenwedstrijd. Maar ik denk dat we er klaar voor zijn. We willen heel graag naar het EK", zegt hij bij Sporza.

Ook Antonia Delaere verwacht een ander Duitsland. "Duitsland is een jonge ploeg met enkele talenten in. We mogen de heenwedstrijd niet in ons achterhoofd hebben." De kwalificatie voor het EK is dan ook een doel. "Deelname aan het EK is weer een belangrijke stap voor de toekomst, want daar kunnen we ons plaatsen voor de Olympische Spelen. In Parijs spelen vlak bij onze familie is een droom", zegt Delaere nog.