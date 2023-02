NBA zindert nog na: uitgaande transfer Irving overschaduwt match van Nets tegen Clippers, Boston en Bucks winnen

Een spraakmakend moment in de NBA en dan is Kyrie Irving nooit ver uit de buurt. De Nets zien hun guard vertrekken naar Dallas. Ondertussen blijven Boston en Milwaukee in de competitie verder doen met wat ze al het hele seizoen doen: winnen.

Kyrie Irving is een bron van controverse: zo liet hij niet vaccineren tegen corona en maakte hij op Twitter reclame voor een documentaire die als antisemitisch beschouwd wordt. Sportief blijft Irving als achtvoudig All-Star uiteraard een klasbak en dat vinden ze ook bij Dallas, zijn nieuwe club. De Mavs halen Irving en Markieff Morris binnen. Dinwiddie, Finney-Smith en toekomstige draft picks behoren vanaf nu dan weer de Brooklyn Nets toe. Welcome to Dallas, @KyrieIrving!#MFFL pic.twitter.com/p70CWK3iwp — Dallas Mavericks (@dallasmavs) February 6, 2023 Het nieuws van Irving overschaduwde zo de thuiswedstrijd van Brooklyn tegen de LA Clippers. De bezoekers wonnen overigens met 116-124. Irving stond overigens ook in de belangstelling van de stadsrivaal van de LA Clippers, de LA Lakers. Uiteindelijk werd Dallas zijn volgende bestemming. "Misschien ligt het aan mij", tweette Lakers-sterkhouder LeBron James. Toch ook nog enkele andere wedstrijden om bij stil te staan. Boston en Milwaukee, de nummers 1 en 2 in het Oosten, wonnen opnieuw. Boston deed dat in Detroit (99-111) en Milwaukee in Portland (108-127). Golden State maakte in eigen huis dan weer brandhout van OKC dankzij 42 punten en 12 driepunters van Klay Thompson (141-114).