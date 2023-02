🎥 LeBron James passeert Kareem Abdul-Jabbar en is topschutter aller tijden in de NBA

Het is gebeurd. LeBron James heeft het record van Kareem Abdul-Jabbar gebroken. Daarmee is James topschutter aller tijden in de NBA.

LeBron James had tegen de Oklahoma City Thunder nog 36 punten nodig om Kareem Abdul-Jabbar (38 387 punten) te passeren. Bij de rust had de speler van de LA Lakers al 20 punten. Het was duidelijk dat James het record tegen de Thunder zou verbeteren. Na de rust bleef James zijn score aandikken. Het publiek juichte steeds luider bij een nieuwe score en op het einde van het 3e quarter was het zo ver. Met een fadeaway vanaf de vrijworplijn verbeterde hij het record. De wedstrijd werd meteen stilgelegd en James kreeg een staande ovatie, ook van Abdul-Jabbar die hem het moment voor de volle 100% gunde. James maakte uiteindelijk 38 punten. Zo heeft hij nu 38 390 punten. 🎙️ MIC'D UP 🎙️



LeBron James becomes the NBA's all-time leading scorer.#ScoringKing pic.twitter.com/MbRSyw0SBj February 8, 2023 De wedstrijd zelf werd gewonnen door de Thunder. Ze stonden bijna de hele wedstrijd voor en ondanks de Lakers heel de tijd in de buurt bleven, konden ze de Lakers met 130-133 afhouden. Shai Gilgeous-Alexander leidde zijn ploeg met 30 punten en 8 assists naar de overwinning. ANDERE UITSLAGEN AFGELOPEN NACHT: Orlando Magic - New York Knicks: 98-102

Brooklyn Nets - Phoenix Suns: 112-116

New Orleans Pelicans - Atlanta Hawks: 116-107



Memphis Grizzlies - Chicago Bulls: 104-89

Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves: 146-112