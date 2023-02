🎥 Na de dag van LeBron: Philadelphia stuit op het collectief van Boston, Dallas vloert Clippers bij debuut Irving

Amper bekomen van het topscorersrecord van LeBron zet de NBA zich voort. Boston-Philadelphia was een affiche die voorbije nacht in het oog sprong.

Boston strijdt met Milwaukee voor de koppositie in het Oosten, met Philadelphia op plek 3 in deze Conference. Boston miste drie titularissen en tijdens de match zou ook Jaylen Brown na een botsing met Tatum nog uitvallen. Embiid scoorde 28 punten voor Philly. Bij de thuisploeg haalde niemand de 20 punten, maar zaten wel zes spelers in de dubbele cijfers. Het collectief klaarde de klus dus: Boston won met 106-99.

Een bijzonder duel ook in Los Angeles. Dit keer niet om het record van LeBron James te aanschouwen, maar om de LA Clippers aan het werk te zien tegen Dallas. Die laatste ploeg haalde onlangs Kyrie Irving binnen en die bedankte voor het vertrouwen met 24 punten bij zijn debuut. Ook zijn ploegmaats deden nog een flink deel van het werk: Dallas haalde het met 104-110. Een domper voor de Clippers, de nummer 4 in het Westen.

In deze Conference moet Golden State nog aan de bak om zich rechtstreeks te plaatsen voor de play-offs. Dat is nog een beetje meer aan het geval na een bezoek aan Portland. Thuisspeler Lillard (33 punten) en bezoeker Poole (38 punten) verzorgden de show. Portland won deze spannende partij met 125-122.