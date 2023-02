Na het nieuwe record wordt LeBron James links en rechts weer de GOAT genoemd, maar hierom is hij die niet

LeBron James werd tegen de Oklahoma City Thunder de topschutter aller tijden in de NBA. Op sociale media werd hij snel de GOAT genoemd, boven Michael Jordan. Toch is Jordan nog altijd de Greatest of All Time.

De laatste weken was het slechts een kwestie van tijd. LeBron James ging het record van Kareem Abdul-Jabbar verbreken. Thuis tegen de Oklahoma City Thunder was het dan zo ver. Hij slaagde erin om nog de laatste 36 punten te maken en werd zo de nieuwe topschutter aller tijden in de NBA. Dat record stond al sinds 1984 op naam van Abdul-Jabbar die het tot in 1989 nog verder aandikte tot 38 387 punten. James heeft na de wedstrijd tegen de Thunder 38 390 punten.

Eerder verklaarde Dirk Nowitzki al dat bij de verbreking van het record door James dat hij geen redenen meer zou hebben om Michael Jordan nog als de GOAT (Greatest of All Time) te zien. Volgens Nowitzki is James sinds de partij tegen de Thunder dus de GOAT. Die discussie werd in het verleden al vaak gevoerd, maar Jordan is ondanks dat nieuw record van James nog altijd de GOAT.

SCOREN EN VERDELEN

Jordan was een betere scorer dan James. Tijdens het seizoen maakte Jordan 30,1 punten per wedstrijd. Enkel Wilt Chamberlain haalde tijdens zijn carrière die cijfers. Ook werd Jordan 10 keer op het einde van het seizoen topscorer. Hij was tijdens zijn carrière moeilijk af te stoppen.

James was daarnaast ook altijd een van de beste scorers tijdens zijn carrière, maar hij werd maar één keer topscorer van het seizoen. Dat compenseerde hij met een pak assists, want James staat 4e in het assistenklassement. Alles opgeteld zorgde hij in zijn carrière al voor meer punten dan Jordan. Al heeft de lengte van de carrière daar ook mee te maken. Jordan speelde 14,5 seizoenen. James is aan zijn 20e seizoen bezig.

DEFENSIEVE ERKENNING

Maar basketbal is natuurlijk niet alleen de aanval. Het defensieve is minstens even belangrijk. Dat is moeilijker te vergelijken, maar via erkenning is er toch wel een verschil. Jordan stond 9 keer in het All-Defensive 1st team en werd ook een keer tot beste verdediger in de NBA verkozen. James stond 6 keer in een All-Defensive team, maar de laatste keer was dat in het 2nd. Ook werd hij nooit tot beste verdediger gekozen. Al had dat in zijn periode bij de Miami Heat perfect gekund.

NBA FINALS WINNEN, MAAR OOK VERLIEZEN

Ook gaat het om het winnen van prijzen. Jordan werd 5 keer de MVP en haalde 6 keer samen met Scottie Pippen de NBA Finals. 6 keer wonnen ze ook die NBA Finals en ze hadden daar elke keer maximaal 6 wedstrijden voor nodig. Jordan werd ook telkens tot Finals MVP verkozen.

Aan de andere kant heeft James 4 MVP's en 4 titels. Nochtans stond James 10 keer in de NBA Finals. In sommige verloren finales was het andere team duidelijk de betere, zoals de San Antonio Spurs in 2007 of de Golden State Warriors in 2015, 2017 en 2018. In 2011 verloor hij echter met de Miami Heat de Finals van de Dallas Mavericks. Nowitzki was nog op zijn top, maar naast hem stonden verschillende spelers die al over hun top heen waren, denk maar aan Jason Kidd, Peja Stojakovic en Shawn Marion.

Alles opgeteld is Jordan nog altijd de GOAT. Vooral op het vlak van winnen en defense maakt hij het verschil. Toch 2 aspecten die in de sport belangrijk en doorslaggevend zijn. James is indrukwekkend door zijn langdurigde carrière, maar Jordan was in een kortere carrière straffer aan beide zijden van het plein.