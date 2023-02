🎥 Giannis Antetokounmpo schittert tegen de LA Lakers, veel beweging net voor de trade deadline

De Milwaukee Bucks hebben van de LA Lakers gewonnen. Daarvoor was een sterke Giannis Antetokounmpo voor nodig. Op de laatste dag van de trade deadline bewoog er nog het een en ander.

Na de de recordwedstrijd tegen de Oklahoma City Thunder nam LeBron James tegen de Milwaukee Bucks rust. Hij zag de LA Lakers in de 1e helft een kleine voorsprong nemen, maar na de rust namen de Bucks het over. Onder leiding van Giannis Antetokounmpo haalden ze de kleine achterstand in en speelden ze het in de slotminuten uit: 106-115. Antetokounmpo was goed voor 38 punten en 10 rebounds.

Giannis in the Bucks W:



38 PTS

10 REB

6 AST pic.twitter.com/uAFNfUhMAu — NBA (@NBA) February 10, 2023

ANDERE UITSLAGEN AFGELOPEN NACHT:

Orlando Magic - Paolo Banchero: 115-104

Atlanta Hawks - Phoenix Suns: 116-107

Brooklyn Nets - Chicago Bulls: 116-105

Enkele uren voor de wedstrijden overschreed ook de trade deadline. In de laatste uren gebeurde er nog heel wat. Russell Westbrook werd naar de Utah Jazz gestuurd. De Lakers kregen in dezelfde trade De'Angelo Russel van de Minnesota Timberwolves en Malik Beasley en Jarred Vanderbilt van de Utah Jazz.

De Lakers waren nog meer actief. Patrick Beverley werd naar de Orlando Magic gestuurd. In de plaats kregen ze Mo Bamba. Thomas Bryant ging dan weer van de Lakers naar de Denver Nuggets.

Ten slotte haalden de Golden State Warriors Gary Payton II terug. Kevin Durant verliet dan weer de Brooklyn Nets. Hij werd naar de Phoenix Suns via een trade tussen 4 teams getraded. Mikal Bridges maakte dan weer de omgekeerde beweging in die trade.