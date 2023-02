Limburg United plaatst zich voor de Elite Gold van de BNXT League

Limburg United heeft zich voor de Elite Gold van de BNXT League geplaatst. Een zege tegen Luik bracht hen over de streep.

In het zijn 2 laatste partijen moest Limburg United nog één keer winnen om zich voor de Elite Gold van de BNXT League te plaatsen. Hun 1e kans was op het veld van Luik.

Na het 1e quarter begon Limburg afstand te nemen. Aan de rust stond het 41-52 en in de 2e helft trok Limburg die lijn door. Luik kon nauwelijks iets klaar maken en na 3 quarters was de wedstrijd gespeeld: 57-85. Zo ging Limburg freewheelend naar de zege en de Elite Gold: 85-105. Myles Cale was met 22 punten topscorer en Maxime De Zeeuw voegde daar 19 punten aan toe.

Daarnaast speelden ook Spirou Charleroi en de Leuven Bears tegen elkaar. Leuven had nog een kansje om naar de Elite Gold te gaan, maar moest daarvoor nog zijn overige 2 wedstrijden winnen. Dankzij een tussenspurt in het 3e quarter wonnen ze hun wedstrijd tegen Charleroi (69-76), maar door de zege van Limburg zal Leuven het seizoen in de Elite Silver verderzetten.