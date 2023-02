Brussels wint van Bergen na maar liefst 3 verlengingen en geeft zo de rode lantaarn door

Brussels heeft voor de 2e keer op rij gewonnen. Tegen Bergen werd het een thriller van formaat, want er waren maar liefst 3 verlengingen nodig om een winnaar aan te duiden.

Al het hele seizoen heeft Brussels het, onder meer door blessures, lastig. Tegen Bergen werd dat nog eens duidelijk. Na het 1e quarter stonden ze 7 punten in het krijt en in het 3e quarter ging dat verschil op een bepaald moment naar 16 punten (44-60). Maar Brussels toonde veerkracht en ze zetten een remonte in. In de slotseconden sleepten ze met een driepunter nog verlengingen uit de brand (85-85).

Bergen had tijdens de verlengingen het lichte voordeel, maar Brussels keerde opnieuw terug en er moest nog eens 5 minuten extra gespeeld worden (97-97). Ook die brachten geen verschil en zo kwam er een 3e verlenging (102-102). Daarin nam Brussels afstand. Scoren lukte niet meer voor Bergen en zo pakte Brussels zijn 4e overwinning van het seizoen (114-110). Ferdinand Zylka was met 23 punten topscorer bij Brussels. Justin Kohajda zette daar 20 punten en 18 rebounds naast.

Dankzij die overwinning staat Brussels niet meer op de laatste plaats. Die is nu voor Luik dat evenveel overwinningen telt, maar een match minder heeft gespeeld.